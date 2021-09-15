1. Ordu Komutanı Korgeneral Yeni, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti - Son Dakika

1. Ordu Komutanı Korgeneral Yeni, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile 1. Ordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Kemal Yeni, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile 1. Ordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Kemal Yeni, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Korgeneral Yeni'ye görevinde başarı diledi. Korgeneral Yeni'de Canalp'e teşekkür etti. Canalp, Yeni'ye ziyaretin anısına Selimiye Camisi tablosu hediye etti. Yeni'ye ziyaretinde 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan da eşlik etti.

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