Ardından Valilik Anı Defteri'ni imzalayan Yeni, Vali Ekici ile makamında bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Piyade, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 1. Ordu Komutanı Korgeneral Yeni, Kırklareli Valisi Ekici'yi ziyaret etti - Son Dakika

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