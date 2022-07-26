1. Ordu Komutanı Korgeneral Yeni, Kırklareli Valisi Ekici'yi ziyaret etti - Son Dakika
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1. Ordu Komutanı Korgeneral Yeni, Kırklareli Valisi Ekici'yi ziyaret etti

26.07.2022 09:59
1. Ordu Komutanı Korgeneral Yeni, Kırklareli Valisi Ekici'yi ziyaret etti

1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti.

1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti.

Vali Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran ile Korgeneral Yeni'yi Valilik binası önünde karşıladı.

Ardından Valilik Anı Defteri'ni imzalayan Yeni, Vali Ekici ile makamında bir süre sohbet etti.

Korgeneral Yeni, ziyarette Ekici'ye görevinde başlarılar diledi.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni'ye ziyaretinde 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan da eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 1. Ordu Komutanı Korgeneral Yeni, Kırklareli Valisi Ekici'yi ziyaret etti - Son Dakika

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