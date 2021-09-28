1. Ordu Komutanı Korgeneral Yeni, Tekirdağ Valisi Yıldırım'ı ziyaret etti - Son Dakika

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile 1. Ordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Kemal Yeni, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Vali Yıldırım, Korgeneral Yeni'yi Valilik binası önünde karşıladı.

Ardından Valilik Anı Defteri'ni imzalayan Yeni, Vali Yıldırım ile makamında bir süre sohbet etti.

Yeni'ye ziyaretinde 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez eşlik etti