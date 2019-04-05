Son Dakika Haberleri: 1.organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Urkuç'dan Başkan Oral'a Ziyaret

1.organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Urkuç'dan Başkan Oral'a Ziyaret

18 dakika önce

Erzurum 1.Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ı makamında ziyaret ettiler.

1.organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Urkuç'dan Başkan Oral'a Ziyaret, System.String[]
Erzurum 1.Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ı makamında ziyaret ettiler.

Geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerin ardından, göreve başlayan 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Soner Ardahanlı, Emre Çizmelioğlu, Burak Midilliç, Zafer Arınç, Yakup Güney, Adem Genç ve 1. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü İhsan Ateş, Erzurum Ticaret borsası Başkanı Hakan Oral'ı ziyaret ederek bir süre görüş alış verişinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oral, Erzurum'un kalkınması noktasında öncü bir kuruluş olan 1.Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade ederek; "Öncelikle geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerin ardından göreve gelen Murat Urkuç kardeşimi ve yönetim kurulu ekibini tebrik ediyorum. Yeni bir kan, yeni bir nefes olarak görev başı yapan 1. Organize Sanayi Yönetim Kurulunun Erzurum'un kalkınması noktasında üstlendiği misyonu takdirle karşılıyorum. Organize Sanayi Bölgeleri bulunduğu ilin kalbi konumundadır. İşverenlerin problemlerinin çözümü noktasında da önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda görev başı yapan 1.Organize Sanayi Yönetim Kurulu'nun başarılı çalışmalar yapacağına olan inancım da sonsuzdur." şeklinde konuştu.

1.Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ise, "Ülkemiz, ekonomik olarak zor günlerden geçiyor. Bu tarz ekonomik durumlarda sizlerce de takdir edileceği üzere en önemli çıkış noktası ihracattır. Erzurum ekonomimizde de ihracatın düşük olduğu bir gerçektir. Biz organize sanayideki tüm iş adamlarımızın ihracat yapabilmeleri, ihracat kanallarının açılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde sonuna kadar girişimlerde bulunacağız. Şu hususun altını çizmek istiyorum ki; Organize Sanayi'yi birlikte yöneteceğiz ve hep birlikte olması gereken yere taşıyacağız." dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:55 Kaynak: İHA

Erzurum, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Medcezir Dizisinin Çekildiği Lüks Malikane Satışa Çıkarıldı Bir Adeti 100 Gram Geliyor! Bu Çileği Görenler Merakla İnceliyor Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık Bahçelievler'de İşlenen Cinayetin Detayları Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 17:13:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1.organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Urkuç'dan Başkan Oral'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]