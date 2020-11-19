Son dakika haber! 1 örgüt mensubu Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

Son dakika haber! 1 örgüt mensubu Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu
19.11.2020 20:00
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 1 terör örgütü PKK/KCK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 1 terör örgütü PKK/KCK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubunun, 2004 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi. Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte, bu yıl sadece ikna yoluyla gelen PKK/KCK örgüt mensubu sayısı 204'e ulaştı.
(Musa Erdoğan/İHA)
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