1. Osb'nin Yeni Yönetiminden Etso'ya Ziyaret

Erzurum'da 2 Nisan Salı günü yapılan seçimle göreve gelen Murat Urkuç başkanlığındaki 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

Erzurum'da 2 Nisan Salı günü yapılan seçimle göreve gelen Murat Urkuç başkanlığındaki 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.



1.OSB'nin genç yönetimini ETSO'daki makamında ağırlayan Başkan Yücelik, Murat Urkuç ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti. ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Polat'ın da yer aldığı ziyarette, Erzurum'un genel ekonomik durumu ve bölgedeki yatırım ortamının iyileştirilmesi anlamında yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 1. OSB seçimlerinde kendisi ve ekibine güvenen sanayici ve iş adamlarına teşekkür eden Murat Urkuç, "Şimdiye kadar 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan hizmetlere yenilerini eklemek ve şehrin ekonomisine katkı sağlayan bölgedeki işletmelerin ihtiyaçlarına çözüm bulmak için arkadaşlarımızla birlikte üstlendiğimiz bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız" dedi.



1.OSB'de ihracat ağırlıklı üretim yapmaya ve şehrin ihracatına katkı sunmaya çaba göstereceklerini belirten Urkuç, bu konuda ETSO'dan da gerekli desteği göreceklerine emin olduğunu dile getirdi. Urkuç ayrıca, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'in deneyimlerinden de istifade etmekten mutlu olacaklarını sözlerine ekledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yüceli ise, 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve ekibini tebrik etti. Erzurum'un her anlamda layık olduğu yere gelmesi için herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Başkan Yücelik, bu anlamda 1. OSB'nin genç ve dinamik yönetiminin gelecek için büyük ümit vadettiğini söyledi. ETSO'nun, Erzurum'un faydası için çaba gösteren bütün kurumlarla olduğu gibi 1. OSB ile yakın temas halinde olacağını ve sanayicinin, üreticinin önündeki her türlü engeli aşmak için birlikte hareket edeceklerini anlatan Başkan Yücelik, "Şehrimizi kendi dinamikleriyle kalkındırmayı, güçlendirmeyi başarmalıyız. İnşallah yatırım ortamının ve piyasaların arzu ettiğimiz şekilde hızlı bir şekilde iyileşmesiyle bunu gerçekleştirebiliriz" dedi.



Başkan Yücelik, ziyaretin ardından 1. OSB Yönetimi ile hatıra fotoğraf çektirdi. - ERZURUM

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