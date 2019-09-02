1 PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu

Hakkari'de 1 PKK'lının ikna yoluyla teslim olduğu belirtildi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 1 Eylül 2019 günü ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan arandığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ