Son Dakika Haberleri: 1 PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu
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1 PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu

11 dakika önce

Hakkari'de 1 PKK'lının ikna yoluyla teslim olduğu belirtildi.

1 PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu, System.String[]

Hakkari'de 1 PKK'lının ikna yoluyla teslim olduğu belirtildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 1 Eylül 2019 günü ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan arandığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:24 Kaynak: İHA
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