'1 plazma bağışçısı, 6 koronavirüs hastasına can oluyor' - Son Dakika

TÜRK Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, pandemi sürecinde ağır hastaların tedavisinde kullanılması için immün plazma bağışlayanların 6 kişiyi kurtardığını belirterek, Adana'da da bu farkındalığın yüzde 100 oranında olduğunu kaydetti.

Dünyada denenmiş örnekler olması nedeniyle plazma tedavisinin entübe ve ağır hastaların kurtulmasında yardımcı yöntem olarak uygulandığını belirten Başkan Ramazan Saygılı, immün plazma bağışı sürecini anlattı. Kimlerin plazma bağışı yapabileceği konusunda bilgi veren Saygılı, "Adana'da da ülkemizde de koronavirüs sürecini yaşamış, 14 gün karantina sürecini bitirmiş, 15'inci gün testleri negatife dönmüş bağışçılarımızı Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız listeyle arıyoruz. Onlara sırayla araç gönderiyoruz. Evinden alıp Kızılay noktasına getirerek plazmalarını alıyoruz. Plazmayı veren kişiler normal kan bağışı yapar gibi yarım saat, 15 dakikasını ayırarak plazmasını bağışlıyor. Biz de aracımızla tekrar evine bırakıyoruz" dedi.