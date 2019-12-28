1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede - Son Dakika

1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede

6 saat önce

SAMSUN'un Atakum ve İlkadım ilçelerindeki 4 eğlence mekanına, bir saat içinde silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede, System.String[]

SAMSUN'un Atakum ve İlkadım ilçelerindeki 4 eğlence mekanına, bir saat içinde silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Saldırı olayları dün saat 23.00 sıralarında Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanına, hareket halindeki araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. İhbar üzerine polis, harekete geçerken araçtakiler, kaçış güzergahı üzerindeki ikinci eğlence mekanına da ateş açtı.

ARAÇ DEĞİŞTİREREK KAÇTILAR

Kaçmaya devam eden şüpheliler, otomobil değiştirerek, Denizevleri Mahallesi'ne girdi. Burada da başka bir eğlence mekanına ateş açan şüpheliler, kapı önünde duran Kadir T., Batuhan Ç., Elgün H. ve Yiğithan G.'yi vurdu.  4 yaralı gelen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis araç plakalarından şüphelilerin F.K., A.K., G.Ç., S.T. ve F.T. olduğunu belirledi. Polisin şüphelileri yakalamak için iz sürdüğü sırada, saldırganlar, husumetli oldukları bir kişiye ait olan Zafer Mahallesi'ndeki eğlence merkezine de ateş etti. Yapılan çalışmalar sonunda şüpheliler, Kışla Mahallesi'nde gözaltına alındı. 'Kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlarından ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


İlkadım, Atakum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:54 Kaynak: DHA
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