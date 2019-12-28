Son Dakika › Güncel › 1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika
1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede (2)
6 saat önce
2 ŞÜPHELİ, TUTUKLANDISamsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerindeki 4 eğlence mekanına, bir saat içinde silahlı saldırı düzenledikleri suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Fırat Keskinsoy ve Abdurrahim Keskinsoy çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrolle...
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:20 Kaynak: DHA
2 ŞÜPHELİ, TUTUKLANDI
Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerindeki 4 eğlence mekanına, bir saat içinde silahlı saldırı düzenledikleri suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Fırat Keskinsoy ve Abdurrahim Keskinsoy çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Son Dakika Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi DNA testiyle bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti