1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika

1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede (2)

6 saat önce

2 ŞÜPHELİ, TUTUKLANDISamsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerindeki 4 eğlence mekanına, bir saat içinde silahlı saldırı düzenledikleri suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Fırat Keskinsoy ve Abdurrahim Keskinsoy çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrolle...

1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede (2), System.String[]

2 ŞÜPHELİ, TUTUKLANDI

Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerindeki 4 eğlence mekanına, bir saat içinde silahlı saldırı düzenledikleri suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Fırat Keskinsoy ve Abdurrahim Keskinsoy çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


İlkadım, Atakum, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:20 Kaynak: DHA
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