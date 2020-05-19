1 saatte 40 bin liralık hırsızlık şüphelileri kamerada - Son Dakika

BURSA'da 1 saatte 5 farklı iş yerine giren hırsızlar 8 sadaka kutusu, yaklaşık 10 bin lira ve toplam 30 bin lira değerinde 2 motosiklet çaldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 10 Mayıs gecesi saat 03.30'da Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında 1 saatte 5 farklı iş yerine giren hırsızlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre iş yerinin önüne gelen 2 kişi çevreyi kontrol etti. Ardından da iş yerinin cam kapısını zorlayarak içeri girdiler. Şüpheliler 1 dakika içerisinde iş yerinde bulunan sadaka kutusu ve bir miktar parayı aldı. Kasadan aldıkları anahtarla iş yerinin önünde bulunan 2 motosikleti de çalan şüphelilerin hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.