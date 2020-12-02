Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi

02.12.2020 15:32

Edinilen son dakika haberine göre 1 saatte 41 araç ihlal etti.

1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde trafik ekipleri ilçenin en işlek caddesi yaya geçit uygulaması yaptı. 1 saat süren uygulamada 41 araç sürücüsü kuralları ihlal etti. Her sürücüye ayrı ayrı 598 lira olmak üzere toplamda 25 bin lira ceza kesildi. Yayalara yol vermedikleri için ceza yiyen sürücüler şok oldular. Kimisi daldığını kimsi fark etmediğini söyledi, kimisi ise kuralların nasıl olduğunu anlattı. Ancak hepsi ceza yemekten kurtulamadı.

İnegöl'de yayaların öncelik olduğu yerlerde bir çok sürücü bunları hiçe sayıyor. İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Ahmet Akyollu Caddesi'nde yaya geçidinde denetim yaptı. Trafik ekiplerinden biri kamerayı çalıştırdı yayalara yol vermeyen sürücülerinin plakaları tespit ederek ileride duran diğer ekibe telsizle bilgi verdi. Kuralları ihlal eden sürücüler tek tek duruldu. Önce ekipler tarafından uyarıldı ardından evrakları alınarak cezai işlem uygulandı. 1 saat içerisinde yapılan uygulamada yaklaşık 41 araç sürücü yayaya yol vermediği için ceza yedi.

Ceza yiyen sürücüler polise tepki gösterdi. "Bu paralar bu kadar kolay kazanılmıyor" diyerek imza atmayan da oldu. Bazı sürücüler yayaları fark etmediğini söyledi. Bazıları ise dalgınlıklarına geldiği için fark etmediklerini ifade ettiler.

Hatta sürücülerden biri polislere "yayalara nasıl yol vereceğini" uygulamalı olarak anlattı. O anlar da kameraya yansıdı.

Fakat polis ekipleri sürücüleri tek tek dinledi ama kurallara uymadıkları için hepsine 598 lira ceza kesti. 1 saatlik uygulamada toplamda 25 bin lira ceza kesildi.

Öte yandan yaya geçitlerinin olduğu yerde geçmeleri gereken yayaların da kurallara uymaları hatırlatıldı.

Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi
Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi
Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi
Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi
Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi
Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi
Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi
Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi
Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi
Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi
Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi

İnegöl, Bursa, Ceza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

BioNTech'in üst düzey yöneticisi Dr. Özlem Türeci: İngiltere'nin onay verdiği aşıların dağıtım sürecine başladık İzmir Valiliği, salgın nedeniyle spor salonunun hastaneye çevrildiği iddiasını yalanladı RTÜK, CHP'li Başarır'ın sözleri nedeniyle Habertürk'e %5 idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Mahalleli 'Ölüm yoluna' isyan etti! 69 kazada 39 kişi hayatını kaybetti Mahalleli 'Ölüm yoluna' isyan etti! 69 kazada 39 kişi hayatını kaybetti         
15:43
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı         
15:13
Kısa süreli küslük yaşayan Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı Kısa süreli küslük yaşayan Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı         
15:07
MasterChef Türkiye şeflerinden evlenecek olan Serhat Doğramacı'ya altın sürprizi MasterChef Türkiye şeflerinden evlenecek olan Serhat Doğramacı'ya altın sürprizi         
14:58
ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor         
14:37
Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi         
14:18
Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık         
14:02
3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada 3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada         
13:36
Kendisini öldürmesi için kiralayan kadına aşık olmuştu! Cinayetin bedelini müebbet yatarak ödeyecek Kendisini öldürmesi için kiralayan kadına aşık olmuştu! Cinayetin bedelini müebbet yatarak ödeyecek         
12:53
Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı         
12:43
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi         
11:31
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 16:01:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei