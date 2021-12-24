"1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir" kitabının geliri şehit ailelerine bağışlandı - Son Dakika

Bursa Kent Konseyi Şairler Yazarlar Çalışma Grubunun davetiyle Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü şair ve yazarların 64 şehidin öyküsünü ve şiirini kaleme aldığı kitaptan elde edilen gelir, şehit ailelerine bağışlandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi'nde düzenlenen törende, şehitlerin unutulmaması amacıyla hazırlanan ve ağustosta kitaplaştırılan "1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir" isimli eserin geliri, dernek yetkililerine teslim edildi.

Şairler Yazarlar Çalışma Grubu Başkanı Faruk Anbarcıoğlu, törende yaptığı konuşmada, kitabın 53 şair ve yazar tarafından hazırlandığını anlattı.

Kitabı "şehitlerin ölümsüz olması amacıyla" hazırladıklarını belirten Anbarcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kitap, Türkiye'de sahasında tektir, ilktir. 24 şehirden 64 şehidimizin öyküsünü hazırladık. Günlerce annelerle, babalarla, eşlerle röportajlar yaptık. Ardından bu eser çıktı. Yaklaşık 1,5 yılımızı aldı. 'Elde edilen tüm gelir, şehit ailelerine verilecek.' demiştik. Öncelikle Isparta'daki şehit ailelerine orada satılan kitapların geliri verildi. Geçen günlerde Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneğine Bursa'daki satıştan elde edilen geliri verdik. Geçen hafta Bursa Kitap Fuarı'ndaki satıştan elde edilen geliri de Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğine bağışlıyoruz."

Anbarcıoğlu, kitabın ikinci baskısı ve cildini hazırlamayı hedeflediklerini dile getirerek, "Bu kitap, Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştırıldı. İnşallah ikinci baskısında Cumhurbaşkanımızın ön söz yazmasını bekliyoruz." dedi.

Derneğin Bursa Şube Başkanı Metin Şenol da "Emekle, gönülden çalışarak, gaziliğin, şehitliğin önemini ortaya koyan, duygu ve düşüncelerini kitaba sığdırmaya çalışan değerli şair ve yazarlara çok teşekkür ediyorum. Bu eser, Türkiye'nin her yerinde okunacaktır. Şehitlerimizi kelimelerle ifade edebilmek, onları kitaplara sığdırmak mümkün değil. Onlar bizim gönüllerimizde her zaman yaşadı ve yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Törende, şair ve yazarlar, kaleme aldıkları hikayeleri anlattı, şiirleri okudu, şehit yakınları ve gaziler gözyaşları içinde dinledi.

Ardından Şenol tarafından Anbarcıoğlu'na, şehit yakınları tarafından şair ve yazarlara plaket takdim edildi.