1. Sınıfa yükselen Hakim Taşkıran onurlandırıldı - Son Dakika

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1. Sınıfa yükselen Hakim Taşkıran onurlandırıldı
6 saat önce
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 2019 yılı Ağustos Terfi Sonuçlarına göre 1. Sınıf Hakimliğe yükselen Hakim Handan Taşkıran'ı plaketle onurlandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 2019 yılı Ağustos Terfi Sonuçlarına göre 1. Sınıf Hakimliğe yükselen Hakim Handan Taşkıran'ı plaketle onurlandırdı.
Aydın 1. İş Mahkemesi Hakimi Handan Taşkıran, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 2019 yılı Ağustos Terfi Sonuçlarına göre 1. Sınıf Hakimliğe yükseldi. 20 yıllık hakim olan Taşkıran'a HSYK tarafından gönderilen plaket, Aydın Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten ve Aydın Adalet Komisyonu üyesi hakimler tarafından takdim edildi. - AYDIN
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