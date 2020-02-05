1. Sınıfa yükselen Hakim Taşkıran onurlandırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1. Sınıfa yükselen Hakim Taşkıran onurlandırıldı - Son Dakika

1. Sınıfa yükselen Hakim Taşkıran onurlandırıldı

6 saat önce

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 2019 yılı Ağustos Terfi Sonuçlarına göre 1. Sınıf Hakimliğe yükselen Hakim Handan Taşkıran'ı plaketle onurlandırdı.

1. Sınıfa yükselen Hakim Taşkıran onurlandırıldı, System.String[]

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 2019 yılı Ağustos Terfi Sonuçlarına göre 1. Sınıf Hakimliğe yükselen Hakim Handan Taşkıran'ı plaketle onurlandırdı.


Aydın 1. İş Mahkemesi Hakimi Handan Taşkıran, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 2019 yılı Ağustos Terfi Sonuçlarına göre 1. Sınıf Hakimliğe yükseldi. 20 yıllık hakim olan Taşkıran'a HSYK tarafından gönderilen plaket, Aydın Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten ve Aydın Adalet Komisyonu üyesi hakimler tarafından takdim edildi. - AYDIN

Taşkıran, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
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