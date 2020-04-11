1 sokak köpeğini öldürüp, 2'sini yaralayan kişi: Eşimi kurtarmak için ateş ettim - Son Dakika

BURSA'da, ruhsatlı tabancasıyla ateş ederek 1 sokak köpeğini öldürüp, 2'sini de yaralayan Hüseyin Y. (50), gözaltına alındı. Hüseyin Y.'nin emniyetteki ifadesinde, "Sokak köpekleri eşime saldırdı. Ben de eşimi köpeklerden kurtarmak için ateş ettim. Üzgünüm" dediği öğrenildi.

Olay, geçen cumartesi saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kaya Sokak'a 16 AGF 659 plakalı otomobiliyle gelen kimliği belirsiz kişi, sokak köpeklerine tabancayla ateş etti. Şüpheli, yaralanıp yol kenarına düşen köpeği başından vurarak öldürdükten sonra seslerden korkan iki köpeği de ateş ederek yaraladı. Yaralanan köpekler ormana doğru kaçarken, şüpheli otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Yol üzerine bulunan güvenlik kameraları ve boş kovanları inceleyen polis ekipleri, köpeklere ateş edenin Hüseyin Y. isimli kişi olduğunu tespit etti. Hüseyin Y., dün gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Çekirge Polis Merkezi'ne götürüldü. Hüseyin Y. ifadesinde, sokak köpeklerinin eşine saldırdığını ve eşini köpeklerden kurtarmak için ateş ettiğini ileri sürdü. İfadesi alınan Hüseyin Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hüseyin Y.'nin avukatı Yusuf Korkusuz, sokak köpeklerinin Hüseyin Y.'nin eşi Çiğdem Y.'ye saldırdığını, bu sırada Hüseyin Y.'nin de eşini kurtarmak için köpeklere doğru ruhsatlı silahıyla ateş açtığını ileri sürdü.

'MÜVEKKİLİM KÖPEKLERE ZARAR VERMEK AMACI İÇERİSİNDE OLMAMIŞTIR'