Üye Girişi
1 Şubat Salı gününe yükselişle başlayan dolar 13,38'den işlem görüyor - Son Dakika

1 Şubat Salı gününe yükselişle başlayan dolar 13,38'den işlem görüyor

01.02.2022 11:05

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,38 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,09'dan, sterlin ise 18,06'dan alıcı buluyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 13,3260'tan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 13,3860 seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,09'dan, sterlin/TL ise 18,06'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 96,5 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1240'tan alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözlü yönlendirmelerinde gereğinden hızlı faiz artırmanın risklerine dikkati çekmeleri küresel bazda risk iştahını artırdı. Dün, artan risk iştahıyla dolar karşında değer kazanan gelişmekte olan ülke para birimlerinin yeni günde kazançlarını kısmen geri verdikleri görülüyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışı da gündemin odağında kalmaya devam ederken, ABD'de istihdam piyasasına ilişkin bu hafta yayınlanacak verilerin döviz kurlarında oynaklığı artırma ihtimali bulunuyor. Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre geçen ay 52,1 olan İSO Türkiye imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocakta 50,5 oldu.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI, Almanya'da işsizlik ile ABD'de ISM imalat endeksi ve JOLTS açık iş sayıları takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 97,8 seviyesinin direnç, 96,4'ün destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Euro, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 1 Şubat Salı gününe yükselişle başlayan dolar 13,38'den işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:01 Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na ateş etmişti! O saldırgan tutuklandı
17:58 17 yaşındaki 5 aylık hamile eşini katletmişti! Katil zanlısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
17:39 Barcelona'nın borcu akıllara durgunluk verdi! Miktarı öğrenen efsane futbolcunun uykuları kaçtı
17:28 2 gündür kayıptı! Ava çıkan adam, ormanda donarak hayatını kaybetmiş
17:15 Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum
17:04 Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi
16:58 Galatasaray'dan transfer üstüne transfer! Gomis'ten sonra bir gol makinesi de Ukrayna'dan geliyor
16:56 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmen göreve başladı!
16:52 Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
16:45 Altının kilogramı 780 bin 500 liraya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 18:10:31. #1.12#
SON DAKİKA: 1 Şubat Salı gününe yükselişle başlayan dolar 13,38'den işlem görüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement