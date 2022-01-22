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1 Suriyeli öldürülmüştü: Sokak ortasında cinayetin nedeni kan davası çıktı! 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

1 Suriyeli öldürülmüştü: Sokak ortasında cinayetin nedeni kan davası çıktı! 8 kişi gözaltına alındı

22.01.2022 13:23

Bursa'da dün akşam yolda yürürken kendilerini takip eden kişi tarafından tabancayla vurulan Suriye uyruklu Merdan D.'nin öldüğü, eşi Menan D.'nin ise yaralandığı saldırının nedeni kan davası çıktı. Polis, cinayetle ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.

Dün saat 20.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak'ta yürüyen Suriye uyruklu Merdan D. ile eşi Menan D., kendilerini takip eden kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan kaçarken, yaralanan çift ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Tedaviye alınan çiftten Merdan D. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Menan D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çiftin akrabalarının geçen yıl ağustos ayında Elazığ'da bir cinayete karıştığını belirledi.

Sokak ortasında cinayetin nedeni kan davası çıktı! 8 kişi gözaltına alındı

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturmayı bu yöne kaydıran ekipler, öldürülen kişinin yakınlarının Elazığ'dan kente geldiğini saptadı. Düzenlenen operasyonla olaya karıştıkları öne sürülen 8 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürerken, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

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Osmangazi, Suriye, Bahçe, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 Suriyeli öldürülmüştü: Sokak ortasında cinayetin nedeni kan davası çıktı! 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 Suriyeli öldürülmüştü: Sokak ortasında cinayetin nedeni kan davası çıktı! 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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