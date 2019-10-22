Son Dakika Haberleri: 1. Tarih Öğrencileri Kongresi tamamlandı
Son Dakika Güncel 1. Tarih Öğrencileri Kongresi tamamlandı

1. Tarih Öğrencileri Kongresi tamamlandı

25 dakika önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen I. Tarih Öğrencileri Kongresi gerçekleşti.

1. Tarih Öğrencileri Kongresi tamamlandı, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen I. Tarih Öğrencileri Kongresi gerçekleşti.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleşen kongreye Şeyh Edebali Üniversitesi ile birlikte Adnan Menderes Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinden toplam 23 öğrencinin katıldı.


Kongrenin açılış konuşmasını yapan Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Yemişçi, örneklerine farklı üniversitelerde rastlanan öğrenci kongrelerinin bir benzerini Bilecik'te hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Öğrencilerin, teorik bilgileri uygulamaya geçirme yolunda ilk tecrübelerini bu kongrelerde yaşadığını ifade eden Yemişçi, kongrenin hazırlanmasında emeği geçen Dr. Öğr. Üyesi Ali Karahan'a ve Arş. Gör Ali Okumuş'a teşekkür etti. Yemişçi, Doç. Dr. Ahmet Altıngök, Dr. Öğr. Üyesi Dilara Uslu ve Dr. Öğr. Üyesi Selma Göktürk Çetinkaya'nın oturum başkanlıklarıyla zenginleşen kongrenin tüm katılımcılar için faydalı geçmesini diledi.


Açılış töreninde, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cihan Darcan tarafından Şeyh Edebali Üniversitesi'nin 2018 yılı birincisi Ayşenur Daldaban'a ve Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhami Yurdakul tarafından Fen Edebiyat Fakültesi 2018 yılı ikincisi Eda Bıçakçı'ya hediye takdim edildi. - BİLECİK

Edebiyat, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YPG'nin silahları soruldu Son Dakika: Erdoğan'dan çekilme açıklaması: Şu ana kadar 700-800 kadar çekilme oldu, izini sürüyoruz Son dakika: Erdoğan'dan 'Süre uzatılsın' diyen Macron'a tepki: Bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 12:05:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1. Tarih Öğrencileri Kongresi tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]