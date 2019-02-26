1 Tb Microsd Kart! Sandisk Extreme
1 saat önce
Dünya'nin ilk 1 Terabayt kapasiteye sahip microSD kartı Mobil Dünya Kongresinde SanDisk tarafından tanıtıldı.
Dünya'nin ilk 1 Terabayt kapasiteye sahip microSD kartı Mobil Dünya Kongresinde SanDisk tarafından tanıtıldı. 1 TB microSD kartı sizler için inceledik. SanDisk 1 TB neler sunuyor?
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:42 Kaynak: Youtube
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