1 Temmuz 2020 Haberleri - Son Dakika

1 Temmuz 2020 Haberleri
1 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
- Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
- İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
- Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
- Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 mağlup etti
- Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
- İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
- Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
- Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu
- Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
- Hafter yanlılarıyla görüşmesine dair paylaşım yapan Yunan Bakan, Türkiye'yi hedef aldı
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık
- Vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da en riskli ilçeler belli oldu
- Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu
- Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
- ABD'de protestocuların ilan ettiği özerk bölgeye polis müdahalesi geldi
- Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil
- 'Hoca' lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
- Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz'da oynanacak
- Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
- Manchester United, Dortmund'lu Jadon Sancho ile anlaştı
- Asker uğurlamasında yaşananlar pes dedirtti! Yolu kesip silahla havaya ateş ettiler
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
- İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs 2021'de oynanacak
- Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
- Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
- Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti
- Dubai ekibi Al Wahda, Galatasaraylı Radamel Falcao ile görüşüyor
- Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
- Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
- TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda yanlış bilinen noktaları tek tek sıraladı
- Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
- İngiliz ekibi Wigan Athletic, iflasın eşiğine geldi
- MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı
- Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur
- Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
- Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
- Bayern Münih, PSG'li Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti
- Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 00:15
Son Dakika 23:51 Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor 23:46 İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti 23:43 Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu 23:32 Maltepe'de asker konvoyunda atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı 23:07 İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti 23:04 Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu 22:42 Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:43 ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı 20:50 Manchester United, Dortmund'lu Jadon Sancho ile anlaştı 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı