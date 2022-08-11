AK Parti'nin yüzde 80 zam kararı sonrası işçiler, Tuzla Belediyesi binasında başkan ile birlikte halay çekti - Son Dakika
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AK Parti'nin yüzde 80 zam kararı sonrası işçiler, Tuzla Belediyesi binasında başkan ile birlikte halay çekti

11.08.2022 14:30

AK Parti'den enflasyona karşı İstanbul'daki bütün yerel yönetimlerini kapsayacak zam adımı gelmişti. 1 Temmuz 2022'den itibaren AK Partili belediyelerinde çalışan işçilere yüzde 80 oranında zam yapılması Tuzla Belediyesi çalışanlarını sevince boğdu. Belediye girişinde bir sürpriz hazırlayan çalışanlar, Başkan Yazıcı'yı, belediye binasına giriş yaptığı sırada, davul ve zurna eşliğinde konfeti patlatarak karşıladılar. Başkan Yazıcı sürpriz nedeniyle duygularına hakim olamadı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 oranında zam yapıldığını açıklamıştı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da dün yaptığı açıklamada, "Gece gündüz Tuzlamıza daha iyi neler yapabiliriz diye çabaladığımız, çalıştığımız çok değerli mesai arkadaşlarımıza %80 zam hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

DAVUL ZURNA İLE KARŞILADILAR

Bugün ise Tuzla Belediyesi çalışanları, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya özel bir sürpriz hazırladılar. Temizlik personelleri başta olmak üzere farklı birimlerde çalışanlar, Başkan Yazıcı'ya yüzde 80 oranındaki zam nedeniyle teşekkür etmek için belediye binasının girişinde toplandılar. Belediye çalışanları, Başkan Yazıcı'nın belediye binasına giriş yaptığı anda davul, zurnalar ve konfetiler ile karşılama yaptılar.

Yüzde 80 zammı duyan işçiler, belediye binasında başkan ile birlikte halaya durdu

BERABER HALAY ÇEKTİLER

Başkan Yazıcı, çalışma arkadaşlarına teşekkür konuşması yaptıktan sonra temizlik personelleri ile halay çekti. Karşılaştığı sürpriz nedeniyle duygulanan ve mutluluğunu dile getiren Başkan Yazıcı, "Vatandaşımızı çalışanımızı asla ezdirmeden devam edeceğiz. Hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yüzde 80 zammı duyan işçiler, belediye binasında başkan ile birlikte halaya durdu

"EN DÜŞÜK MAAŞ 8 BİN 750 LİRA OLDU"

AK Partili belediye başkanları ile bir araya gelerek istişare ettiklerini ve çalışanları yanında olacaklarını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Genel bir düzenlemeyi Mart ayından itibaren yapmaya çalışıyorduk. Sendika ile olan görüşmelerin bazı yerlerinde anlaşmazlıklar çıktı ama biz daha fazla bekleyemezdik. Çalışma arkadaşlarımız ayın 15'i itibariyle ilk maaşları zamlı olarak alacaklar. Bundan sonra da daha iyi bir gelecek için hem Tuzlamızda hem de ülkemizde güzel düzenlemelerle beraber üretim ve tüketimle ilgili ki tedarik zincirlerindeki problemlerin getirmiş olduğu, dünyadaki resesyonların veya enflasyonist bir makroekonominin ülke yansımalarında da ne varsa birlikte aşacağız. Belediye ve kurum olarak da buna karar verdik. Bu uygulamaya devam edeceğiz. En düşük maaşın 8 bin 750 lira olması, ortalama maaşın da 9 bin 200 lira olan maaş düzenlemesi hayırlı olsun. Biz her zaman birlikte olacağız. Hep birlikte çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

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SON DAKİKA: AK Parti'nin yüzde 80 zam kararı sonrası işçiler, Tuzla Belediyesi binasında başkan ile birlikte halay çekti - Son Dakika
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