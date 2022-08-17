Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor? - Son Dakika
Üye Girişi

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor?

17.08.2022 12:12
Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor?

1 Temmuz 2022 tarihinde sezon finali ile ekrana gelen yarışma programında, Yeşim 25 bilezik alarak bu sezonun şampiyonu alan gelin olurken, gözler Gelinim Mutfakta yeni sezonun başlama tarihine çevrildi. Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak?

Gelinim Mutfakta yarışma programının yeni sezonu yayın tarihi hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? İşte, Gelinim Mutfakta yeni sezon başlama tarihi...

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gelinim Mutfakta yarışma programının yeni sezonu 22 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Sevilen program hafta içi her gün saat 13:00'de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı, çok izlenen fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta 5'inci sezonu ile ekrana gelecek.

YORUMLAR
500
Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor?

Gelinim Mutfakta, Soğuk Haber, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor? - Son Dakika


Son Dakika
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
11:48 Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak
11:25 Suriye basını Türkiye'nin sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını öne sürdü
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:19 Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA ile kızı Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla coştu
11:19 Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:12 Şanlıurfa'da şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in amcasının da 10 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 12:44:00. #1.12#
SON DAKİKA: Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement