Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor?

Gelinim Mutfakta yarışma programının yeni sezonu yayın tarihi hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? İşte, Gelinim Mutfakta yeni sezon başlama tarihi...

Gelinim Mutfakta yarışma programının yeni sezonu 22 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Sevilen program hafta içi her gün saat 13:00'de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı, çok izlenen fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta 5'inci sezonu ile ekrana gelecek.