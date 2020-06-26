1 Temmuz'da başlayacak düğünlerde öncelik "sosyal mesafe" ve "maske" olacak - Son Dakika

1 Temmuz'da başlayacak düğünlerde öncelik "sosyal mesafe" ve "maske" olacak

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolasıyla 1 Temmuz'da düğün ve toplantı salonlarında yeniden başlayacak düğünlerin maske takma ve sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılacağı belirtildi.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolasıyla 1 Temmuz'da düğün ve toplantı salonlarında yeniden başlayacak düğünlerin maske takma ve sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılacağı belirtildi.

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İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge sonrası Afyonkarahisar Düğün ve Toplantı Salonları Derneği, kentte yapılacak düğünler ilgili açıklamada bulundu.

Dernek Başkanı Şükrü Köken bir düğün salonunda, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla yaklaşık 4 aydır düğün ve toplantı salonlarının kapalı olduğunu söyledi.

Yeni normalleşme ile İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 1 Temmuz'dan itibaren düğün ve toplantı salonlarının tekrar faaliyetlerine başlayacağını dile getiren Köken, şöyle konuştu:

"Düğünlerimizde bizlerin ilk önceliği sosyal mesafe ve maskedir. Amacımız hastalığı yaymak değil, hastalığa 'dur' demektir. Bu nedenle Afyonkarahisar'daki bütün düğün ve toplantı salonları 1 Temmuz'dan itibaren aynı şekilde hizmet verecek. Düğün başladığı andan takı törenine kadar kurallar titizlikle uygulanacak. Bu tedbirler için düğün sahiplerinden de aynı şekilde anlayış bekliyoruz."

"Eğlenceye ve mutlulu gölge düşmesini istemiyoruz"

Köken, düğün ve toplantı salonları işletmecilerinin İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre hazırlıklarını yaptığını anlattı.

Misafirlerin düğün salonuna girmeden ateşlerinin ölçüleceğine ve maskesiz içeriye alınmayacağını dikkat çeken Köken, "Düğünlerde pistte sosyal mesafeye göre dans edilecek. Önceden 40-50 kişinin birlikte oynadığı alanda, şimdi 10 kişi oynayabilecek. Her şeyden önce eğlenceye ve mutluluğa gölge düşmesini istemiyoruz." dedi.

"Kesinlikle tokalaşma ve sarılma olmayacak"

Düğün sahibi ile işletme arasında bir taahhütname imzalanacağını belirten Köken, işletmelerin düğün esnasında herhangi bir olumsuzluk gördüğünde hemen müziği keserek gereken uyarılarda bulunacağını vurguladı.

Düğün esnasında kurallara çıkılmayacağına değinen Köken, şöyle devam etti:

"Takı töreni ise, sahneye bir sandık konularak yapılacak. Misafirler, önceden dağıtılan zarflara, hediyelerini koyacak ve sosyal mesafe uygun bir şekilde o sandığa atacak. Kesinlikle tokalaşma ve sarılma olmayacak. Yine, en son fotoğraf çekinme de maske takılarak ve sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılacak."

Öte yandan 1 Temmuz'dan itibaren yeni düğün organizasyonu ile ilgili bir düğün mizanseni yapıldı.

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:53 Kaynak: AA

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