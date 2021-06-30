Üye Girişi
1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları - Son Dakika

1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları

30.06.2021 15:30

Koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler, vaka sayılarının düşmesi ve aşılamanın artmasıyla birlikte kademeli olarak kaldırıldı. Son olarak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tam normalleşme d,nem'ne girileceği duyuruldu. İşte 10 maddede, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak olan yeni dönemin detayları...

İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek önlemlerle sona erecek önlemler kamuoyuna açıklandı. Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının yarın başlamasıyla birlikte koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler sona erecek. İşte 10 maddede tam normalleşmenin detayları.

SOKAK VE SEYAHAT SINIRLAMASI

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek. Perşembe itibarıyla sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacak.

İŞ YERLERİNİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış­ kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.

EĞLENCE MEKANLARI VE SİNEMALAR AÇILACAK MI?

Açık yüzme havuzları 1 Haziran'daki genelgeyle faaliyete geçmişti. Yeni genelgeyle kapalı yüzme havuzları da hizmet vermeye başlayacak.

Daha önce Covid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de açılacak. Bu iş yerlerinde ve konaklama tesislerinde saat 24.00'ten sonra canlı müzik dahil müzik yayını yapılamayacak. Bu iş yerleri, ruhsatlarındaki çalışma için belirtilen saate kadar müzik yayını olmadan yeme içme servisi yapabilecek.

YEME İÇME YERLERİNDEKİ KİŞİ SINIRLAMASI KALDIRILIYOR

Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte daha önce belirlenen ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma tedbirlerine devam edilecek. Masalar arasındaki mesafe 1.5 metre olacak, aynı masada oturan kişi sayısı ise sınırlandırılmayacak.

KAHVEHANELERDE OYUN OYNANABİLECEK Mİ?

Kahvehane ve kıraathanelerde taş ve kağıt oyunları oynanabilecek. Bu işletmelerde de masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, müşteriler maske takacak. Nargile salonu ve nargile kafeler kapalı olacak, konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.

KONSERLER YAPILABİLECEK Mİ?

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler, kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılarak düzenlenebilecek. Etkinliklere, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.

TOPLU ULAŞIMDA KISITLAMALAR SONA ERİYOR

Genelgede Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verileceği belirtildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler/çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar da 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ SAATLERİ ESKİYE DÖNECEK

Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan 10.00­-16.00 mesai uygulaması sona erdirilecek ve normal mesai düzenine geri dönülecek. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecek.

NİKAH VE DÜĞÜNLER NASIL YAPILACAK?

Nikah ve düğünlerde, kapalı yerlerde uygulanan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı devam edecek, katılımcı sayısı sınırlanmayacak. Nikah ve düğünlerde yiyecek ve içecek ikramı 15 Haziran'dan itibaren yapılabiliyordu. Bu uygulamaya devam edilecek ancak yeni dönemde bu etkinlikler sırasında canlı müzik dahil müzik yayınına saat 24.00'e kadar izin verilecek.

Sünnet, nişan ve kına gibi etkinlikler de 1 Temmuz'dan sonra yapılabilecek.

PİKNİK ALANLARINDA MANGAL YAKILABİLECEK

Piknik ve mesire alanlarında metrekareye 4 kişi düşecek şekilde ziyaretçi planlaması yapılacak. Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az üç metre mesafe bulundurulacak. Mangal yakılabilecek.

1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları

Koronavirüs, 1 Temmuz, Haziran, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları - Son Dakika


Son Dakika

Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama 17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman 17:01 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman 2 bin yıllık sütun görenleri hayrete uğrattı! Üzerine çanak anten monte atmişler 16:50 2 bin yıllık sütun görenleri hayrete uğrattı! Üzerine çanak anten monte atmişler
Dünyanın en çok kazanan espor oyuncusu: Saahil Arora 16:41 Dünyanın en çok kazanan espor oyuncusu: Saahil Arora Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı 16:36 Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı 16:10 Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması 15:46 Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi, Fenerbahçe'yi yalanladı: Tüm haberler gerçek dışıdır 15:04 Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi, Fenerbahçe'yi yalanladı: Tüm haberler gerçek dışıdır

Son Dakika Haberleri
17:14 Altının kilogramı 492 bin liraya düştü
17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama
17:01 İETT otobüsünde yılan paniği! Kapıya sıkışan yılana şoför böyle müdahale etti
17:00 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
16:37 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek
15:37 Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
15:03 Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi, Fenerbahçe'yi yalanladı: Tüm haberler gerçek dışıdır
14:39 Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz
Altının kilogramı 492 bin liraya düştü Altının kilogramı 492 bin liraya düştü         
17:15
İETT otobüsünde yılan paniği! Kapıya sıkışan yılana şoför böyle müdahale etti İETT otobüsünde yılan paniği! Kapıya sıkışan yılana şoför böyle müdahale etti         
17:02
Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü         
16:51
Sağlık çalışanı koronavirüs aşısı çaldı! Yakalanınca özel koleksiyonu için aldığını söyledi Sağlık çalışanı koronavirüs aşısı çaldı! Yakalanınca özel koleksiyonu için aldığını söyledi         
16:47
Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek         
16:38
Mahkeme salonunu buz kestiren anlar! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşadığını itiraf etti Mahkeme salonunu buz kestiren anlar! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşadığını itiraf etti         
16:28
İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek         
16:01
Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi         
15:34
Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi         
14:58
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 17:31:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement