1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi
30.06.2021 08:03
Kamu kurum ve kuruluşlarında 1 Temmuz itibarıyla alınacak tedbirlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, kronik rahatsızlığı olan, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar, normalleşme döneminde de idari izinli sayılmayı sürdürecek. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında yarından itibaren normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına devam edecek.
Koronavirüs kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.
İZİNSİZ GÖREV YERLERİNDEN AYRILAMAYACAKLAR
Buna göre; 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürecek. Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; yönetici pozisyonundakiler hariç olmak üzere, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecek.
Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev yerlerinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecek.
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