Üye Girişi
1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi - Son Dakika

1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi

30.06.2021 08:03

Kamu kurum ve kuruluşlarında 1 Temmuz itibarıyla alınacak tedbirlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre, kronik rahatsızlığı olan, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar, normalleşme döneminde de idari izinli sayılmayı sürdürecek. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında yarından itibaren normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına devam edecek.

Koronavirüs kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

İZİNSİZ GÖREV YERLERİNDEN AYRILAMAYACAKLAR

Buna göre; 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürecek. Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; yönetici pozisyonundakiler hariç olmak üzere, 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde olan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecek.

Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev yerlerinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecek.

1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi

Koronavirüs, 1 Temmuz, Gazete, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı bugün bitiyor 08:07 Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı bugün bitiyor Şeker zannettikleri lavabo açıcıyı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu 01:42 Şeker zannettikleri lavabo açıcıyı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 00:37 EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti 00:02 Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum 23:16 Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi 21:05 Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla 19:08 Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Uçurumdan düşen Elif'in, 18:35 Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
08:10 Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, yaşamını yitirdi
08:09 Star TV ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara final yapacak
08:07 Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yürütmeyi durdurma talebini kabul etmedi
08:07 Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı bugün bitiyor
08:05 Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı
08:03 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi
18:32 Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı
18:31 Elmalı Davası'na spor camiasından da büyük tepki geldi
17:51 Elmalı Davası'nda serbest bırakılan sanıklara büyük tepki! Tüm Türkiye bu tek ses oldu!
17:30 Fatih Terim, PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferinin bitirilmesini istedi
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı         
08:11
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'ndan Miami'de aşk pozları Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'ndan Miami'de aşk pozları         
00:51
İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı         
00:14
Hükümete verdiği destekle bilinen Perinçek'ten Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken çıkış: Bu proje bir cinayet Hükümete verdiği destekle bilinen Perinçek'ten Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken çıkış: Bu proje bir cinayet         
00:00
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı         
19:11
Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak         
18:40
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı         
17:33
Memlekete dönerken Memlekete dönerken "arabalı treni" seçen gurbetçi, Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye geliyor         
17:28
Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor Sebze ve meyvelerin satışında sistem değişti! Marketlerde yeni dönem 1 Temmuz 2022'de başlıyor         
16:54
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı         
15:37
Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor         
15:33
John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 08:23:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement