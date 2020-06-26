1 Temmuz'dan itibaren zorunlu olacak E-fatura konusunda firmalara uyarı- Yazılım firması genel... - Son Dakika

1 Temmuz'dan itibaren zorunlu olacak E-fatura konusunda firmalara uyarı- Yazılım firması genel...

- 1 Temmuz'dan itibaren zorunlu olacak E-fatura konusunda firmalara uyarı Yazılım firması genel müdürü Ahmet Veli: "Firmalar aktivasyonlarını son güne bırakmamalı" Vergi Usul Kanunun tebliğine göre 1 Temmuz'dan itibaren yönetmelik kapsamındaki firmaların e-fatura ve e-irsaliye'ye...

- 1 Temmuz'dan itibaren zorunlu olacak E-fatura konusunda firmalara uyarı

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Yazılım firması genel müdürü Ahmet Veli:

"Firmalar aktivasyonlarını son güne bırakmamalı"

DÜZCE - Vergi Usul Kanunun tebliğine göre 1 Temmuz'dan itibaren yönetmelik kapsamındaki firmaların e-fatura ve e-irsaliye'ye geçmelerinin zorunlu olacak. Yazılım şirketi yetkilileri, firmaların geçişlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-dönüşüm alanında kapsamlı bir düzenleme yapıldı. 1 Ocak itibari ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 bin TL'yi aşması halinde, söz konusu faturaların, "e-Arşiv Fatura" olarak GİB tarafından sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirildi. Tebliğe ek olarak brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olanlar, Akaryakıt istasyonları, EPDK lisanslı şirketler, motorlu taşıt imal, ithal ve bayileri ve bavul ticareti yapan firmalari 1 Temmuz'dan itibaren E-faturaya geçmeleri zorunlu hale gelecek.

"Firmalar aktivasyonlarını son güne bırakmamalı"

Firmaların geçişlerini son güne bırakmaması gerektiğini belirten Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, "Vergi usul kanunun tebliğine göre 1 Temmuz itibariyle yönetmelik kapsamındaki firmaların E-fatura ve E-İrsaliye'ye geçmeleri zorunlu olacak. Şirketler dijital dönüşümle hem bilgiyi dijital ortama aktarmanın rahatlığını yaşıyor hem de maliyet ve zaman avantajlarıyla verimliliklerini arttırıyor. Bilsoft ön muhasebe programı olarak E-Fatura, E-Arşiv E-İrsaliye gibi hizmetleri sunarak müşterilerimize program içerisinde işletmelerini en kısa sürede sağlayabilmek imkanı sunuyoruz. Bilsoft olarak 90 bin firmaya hizmet veriyoruz. Bu süreçte ciddi yoğunluk yaşıyoruz. Müşterilerimizin işlemlerini aksatmadan mağduriyet yaşatmamak adına ek mesai yapmaktayız. Benim tavsiyem yönetmelik kapsamındaki firmaların işlemlerini son güne bırakmadan aktivasyonlarını biran önce yapmaları olacaktır. Bilsoft yazılım olarak E- Dönüşüm hizmetlerinde de müşterilerimizin her zaman yanındayız" dedi.

E-Faturaya geçiş nasıl yapılır?

E-Faturaya firmaların nasıl geçeceğini de aktaran Veli, "Şahıs firmaları E-imza, Tüzel firmaları ise mali mühür almaları gerekiyor. E- İmza veya mali mühür geldikten sonra müşterilerimiz bizlere ulaşıyor ve aktivasyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aktivasyon işleminden sonra müşterimiz artık faturalarını elektronik ortamda güvenli olarak gönderebiliyor" diye konuştu.

Hangi firmalar geçecek?

1 Temmuz itibari ile Brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olanlar, Akaryakıt istasyonları, EPDK lisanslı şirketler, motorlu taşıt imal, ithal ve bayileri ve bavul ticareti yapan firmalar E-fatura ve E-arşiv'e, 25 milyon TL ve üzeri kazanç elde eden E-fatura mükellefleri, maden işletme ruhsat sahipleri ve bu işletmelerle yaptıkları sözleşme ile maden üretenler, şeker imalatçıları, demir çelik üreticileri ve gübre takip sistemine kayıtlı mükellefler E-irsali'ye ye geçmesi zorunlu olacak.

Ahmet Veli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 11:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 1 Temmuz'dan itibaren zorunlu olacak E-fatura konusunda firmalara uyarı- Yazılım firması genel... - Son Dakika Ekonomi

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