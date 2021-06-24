1 Temmuz Denizcilik Bayramı 95.Yıl Programı - Son Dakika

¦ İskenderun Liman Başkanlığı ve İskenderun Deniz Ticaret Odası tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulacaktır. ¦ Bir dakika saygı duruşunda bulunulmasının akabinde İstiklal Marşımız eşliğinde şanlı bayrağımız göndere çekilecektir. ¦ İskenderun Liman Başkanı Hüseyin DEMİR tarafından günün anlam ve önemine dair konuşma yapılacaktır. ¦ Atatürk Anıtı arkasındaki deniz sahasında hazır bulunan bota binilerek, "Tİ" işaretine müteakip şehit denizcilerin ruhuna izafeten denize çelenk bırakılacaktır. DİĞER HÜKÜMLER: ¦Programın uygulanmasında görevli olan ilgili/yetkili kurum ve kuruluşlara görev ve sorumlulukları ayrıca bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.