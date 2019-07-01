1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Bilmez, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanununun, denizlere sahip çıkma bilincinin gelişmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Kabotaj Kanunu ile Türkiye'nin, kendi kara sularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan ettiğini vurgulayan Bilmez, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle yabancı devletlerin deniz ticaretindeki hakimiyeti son bulmuştur. Limanlarımızda her türlü yük ve yolcu taşıma hakkını Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına tanıyan bu kanun, önemli bir kazanım olarak tarihe geçmiştir. Güçlenen altyapısı, modern tersaneleri ile denizcilik sektörü, ülkemize ekonomik anlamda büyük katkı sunmaktadır. Bu anlamda Türkiye'nin en büyük ve önemli bir değeri olan Van Denizi de bölgede yaşayan binlerce insanın geçim kaynağı olmuştur. 2005 yılında Kabotaj Bayramı'nın Van Denizi'nde yapılması, buranın önemini bir kez daha ortaya koymuştur."

Türkiye'nin en büyük feribotlarının da Van Gölü'nde hizmet verdiğini anımsatan Bilmez, Van Gölü'nün korunması ve daha verimli kullanılması için el birliği içinde çalışmanın önemli olduğunu aktardı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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