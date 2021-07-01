1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı - Son Dakika

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yıl dönümü kutlamaları sebebiyle Çanakkale Boğazı'nda GESTAŞ'a ait "Alınteri-8" adlı gemide tören düzenlendi.

Törende; Vali İlhami AKTAŞ, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay ve Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay, Deniz Şehitleri anısına Çanakkale Boğazı'na çelenk bırakarak Aziz Şehitlerimiz için dua edip Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ettiler.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı programı kapsamında Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürlüğüne bağlı römorkörlerin su gösterilerinin izlenmesinin ardından Vali İlhami AKTAŞ, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay ve beraberindekiler GESTAŞ ve Çanakkale Liman Başkanlığı personelleri ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Törenin ardından Vali İlhami AKTAŞ, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay ve beraberindeki heyet, yat limanı mevkiinde dalgıçların deniz dibi temizliği etkinliğine katılarak deniz dibinden çıkan atıkları incelediler.

Deniz kirliliği ile mücadele etmek, çevreyi korumak ve doğayla uyum içerisinde yaşamak bir her bireyin asli görevleri arasında olduğunu belirten Vali İlhami AKTAŞ, deniz dibi temizliği yapan dalgıçlara kolaylıklar diledi.