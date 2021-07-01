1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 95'inci yılı Beşiktaş meydanda kutlandı - Son Dakika

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95'inci yıldönümü Beşiktaş meydanda yapılan törenle kutlandı.

Türkiye'nin denizcilik sektöründe karar verici ülke konumuna geldiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu," Denizcilik sektörümüz ülkemizi gururlandıracak başarılara yelken açmıştır. En önemlisi de Türkiye uluslararası camia da denizcilik sektörü hakkında karar verici ülke konumuna yükselmiştir" dedi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95'inci yıldönümü Beşiktaş meydanda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Deniz Müzesi Komutanı Albay İlyas Gültaş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ile İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer AKTAŞ da katıldı.

Barbaros Hayrettin Paşa anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, bakan Adil Karaismailoğlu ve Vali Ali Yerlikaya 'nın Barbaros Hayrettin Paşa Türbesini'ni ziyaret etmesiyle devam etti. Türbede edilen duaların ardından Bakan İsmailoğlu türbede bulunan özel defteri imzaladı. İmza töreninin ardından Beşiktaş iskeleden denize çelenk bırakılmasıyla tören sona erdi.

Öte yandan Kıyı Emniyet ekipleri tarafından da denizde botlar ve su tanklarıyla yapılan gösteriler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

"Türkiye uluslararası camia da denizcilik sektörü hakkında karar verici ülke konumuna yükselmiştir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu," Bu yıl 95'inci yıl dönümünü kutladığımız Denizcilik ve kabotaj bayramı da aziz milletimin denizcilere ne kadar önem verdiğinin en büyük kanıtıdır. Biz gemileri sadece denizden değil. Karadan da yürütmüş tarih yazmış bir milletiz. Bu güne kadar yaptığımız çalışmalardan Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi denizci millet denizci ülke konumuna tekrar yükselmesine örnek olmuş ve uluslararası denizcilik arenasındaki yerini de ön sıralara taşımıştır. Gururla söylemek istiyoruz ki son yıllarda devlet desteğini de arkasına alan denizcilik sektörümüz ülkemizi gururlandıracak başarılara yelken açmıştır. En önemlisi de Türkiye uluslararası camia da denizcilik sektörü hakkında karar verici ülke konumuna yükselmiştir" dedi. - İSTANBUL