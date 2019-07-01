1 Temmuz Kabotaj Bayramı Edremit'te kutlandı
1 saat önce
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı dönümü Balıkesir'in Edremit İlçesi Akçay Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenler ile kutlandı.
Denizcilik
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:37 Kaynak: İHA
ve Kabotaj Bayramı
'nın 93. yılı dönümü Balıkesir
'in Edremit
İlçesi Akçay
Mahallesi Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen törenler ile kutlandı.
Edremit'in turistik Akçay Mahallesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu sonrasında saygı duşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Edremit Liman Başkan Vekili Mustafa Akdoğan
günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri denize açılarak deniz şehitlerinin aziz hatıralarını anmak üzere denize çelenk bıraktılar. Kutlamalar yüzme, yağlı direk, deniz altında altın bulma yarışmalarıyla devam etti. - BALIKESİR
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