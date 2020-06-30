1 Temmuz öncesi internet kafe ve düğün salonlarında son hazırlıklar - Son Dakika

1 Temmuz öncesi internet kafe ve düğün salonlarında son hazırlıklar

- 1 Temmuz öncesi internet kafe ve düğün salonlarında son hazırlıklar Ekipler son hazırlıkları inceledi Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan düğün salonları ve internet kafeler yeniden hizmete başlayacakları 1 Temmuz öncesi vatandaşlar için son hazırlıklarını sürdürüyor.

- 1 Temmuz öncesi internet kafe ve düğün salonlarında son hazırlıklar

ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi

Ekipler son hazırlıkları inceledi

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan düğün salonları ve internet kafeler yeniden hizmete başlayacakları 1 Temmuz öncesi vatandaşlar için son hazırlıklarını sürdürüyor. Bahçelievler'de ekipler de alanlardaki son hazırlıkları yerinde inceledi.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan düğün salonları, internet kafeler ve oyun salonları normalleşme süreci kapsamında 1 Temmuz itibariyle yeniden hizmete açılacak olmaları nedeniyle son hazırlıklarını sürdürüyor. Bahçelievler Belediyesi ekipleri de düğün salonları ve kafelerdeki durumu yerinde inceledi. Ekipler alanlarda masa ve sandalye dizilimi, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına, vatandaşlar için önlemlerin alınıp alınmadığına baktı. İşletme sahiplerine uyarılarda bulunulurken bilgilendirici broşürlere dikkat edildi. İşletme sahipleri mekanların girişinde ateş ölçümü yaparak dezenfektan ve maske verilmesinin ardından vatandaşların alanlara alınacağını belirtirken mekanlarındaki son hazırlıkları neredeyse tamamladıklarını belirtti. Düğün salonlarında masalardaki sandalye sayılarının azaltıldığı masalara kolonya koyulması dikkat çekerken ekipler, düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

"Kapı girişlerinde ateş ölçümü yapılması gerekiyor"

Düğün salonlarındaki çalışmaları inceleyen ve vatandaşlar İçin alanlarda tedbirlere dikkatle uyulması gerektiğini belirten Bahçelievler Belediyesi'nde görev yapan Pelin Tekin, "Öncelikle mümkün olduğunca açık alanlarda düğün yapılması öneriliyor ancak mekan kısıtlaması ve ticari faaliyetler göz önünde bulundurulduğunda düğün salonları çoğunlukla kapalı mekanlarda var. İşletme sahiplerinin belirli kurallara uyması gerekiyor sonra her bilinçli vatandaşın yapması gerektiğini gibi maskemizi ve dezenfektanımızı bulundurarak düğün organizasyonlarına katılacağız. Kapı girişlerinde ateş ölçümü yapılması gerekiyor, bununla ilgili gerekli çalışmalar zaten yapılmış. Düğün anında takı merasimi yapılmayacak, oyun ya da halay gibi gösteriler de yapılamayacak. Bu konularda biz uyarılarımızı yapıyoruz. Düğün esnasında bu tarz şikayetlerle karşılaşıldığında gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

"Bütün tedbirlerimiz alınmıştır"

Açılış öncesi vatandaşların sağlığı için tüm önlemlerin alındığını ifade eden internet kafe çalışanı Gülnara Aliyeva, "1 Temmuz'u çoktandır bekliyorduk, tam hazırız. Sosyal mesafe kuralına uyacağız, kapıda dezenfaktanlar kullanıyor ateş ölçümleri yapılıyor. Müşteri kapıdan içeri girdiğinde zaten ateşi ölçülecek. Bütün tedbirlerimiz alınmıştır. Maskesiz zaten içeri alınmayacak. Her müşteri kalkıp gittikten sonra klavyeler, fareler, kulaklıklar masalar dezenfektan ile temizlenecek" şeklinde konuştu.

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 1 Temmuz öncesi internet kafe ve düğün salonlarında son hazırlıklar - Son Dakika

Son Dakika

17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 17:15 Asker uğurlama konvoyundan vücudunu sarkıtan genç ölümden döndü 16:57 Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi 16:38 Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:42 Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 12:55 Son Dakika: Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 11:40 Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor 10:13 Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
2. Lig'e düşen Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, Bundesliga ekibi Freiburg'un gündeminde
17:45
Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
17:22
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
17:19
Asker uğurlama konvoyundan vücudunu sarkıtan genç ölümden döndü
17:14
Şeytanın bile aklına gelmez! 5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara sattılar
17:13
Borsa İstanbul, salgın karamsarlığına rağmen 11 yılın en iyi performansına imza attı
17:11
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
17:04
Altının kilogramı 390 bin liraya geriledi
17:01
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
16:56
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 18:09:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 1 Temmuz öncesi internet kafe ve düğün salonlarında son hazırlıklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]