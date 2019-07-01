Son Dakika Haberleri: 1 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi
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1 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi

1 saat önce

TRANSFER DÖNEMİKulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.

1 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

TRANSFER DÖNEMİ
Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.

GALATASARAY 
-Sarı kırmızılı oyuncular yeni sezon öncesinde sağlık kontrollerinden geçecek

FENERBAHÇE 
Sarı lacivertli takım yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

AFRİKA ULUSLAR KUPASI 
C Grubu
22.00 Kenya - Senegal (Diagne, Saivet, Gassama, Diallo)
22.00 Tanzanya - Cezayir (Feghouli)
D Grubu
19.00 Namibya - Fildişi Sahili 
19.00 Güney Afrika - Fas (Belhanda, Dirar)


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:20 Kaynak: DHA
Kenya, Senegal, Tanzanya, Mamadou Diallo, Spor
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