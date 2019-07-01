1 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi
1 saat önce
TRANSFER DÖNEMİKulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:20 Kaynak: DHA
TRANSFER DÖNEMİ
Kulüplerin transfer çalışmaları sürüyor.
GALATASARAY
-Sarı kırmızılı oyuncular yeni sezon öncesinde sağlık kontrollerinden geçecek
FENERBAHÇE
Sarı lacivertli takım yeni sezon hazırlıklarına başlıyor
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
C Grubu
22.00 Kenya - Senegal (Diagne, Saivet, Gassama, Diallo)
22.00 Tanzanya - Cezayir (Feghouli)
D Grubu
19.00 Namibya - Fildişi Sahili
19.00 Güney Afrika - Fas (Belhanda, Dirar)
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