1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet ve jandarma birimlerinin ikna çalışması sonucu, 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet ve jandarma birimlerinin ikna çalışması sonucu, 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bu yıl ikna çalışmaları ile terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısının 41'e çıktığı öğrenildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ailelerin de desteğiyle terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmaların sayısı gün geçtikçe artıyor. 2006 yılında terör örgütüne katılan 'Haki' kod adlı Adem Ö. isimli terörst, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM birimleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın ikna çalışmaları sonucu örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle bu yıl ikna edilerek teslim olanların sayısının 41'e çıktığı öğrenildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:03 Kaynak: DHA
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