1 terörist daha sınır dışı edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1 terörist daha sınır dışı edildi - Son Dakika

1 terörist daha sınır dışı edildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı Fransız uyruklu DEAŞ'lı teröristin ülkesine sınırdışı edildiğini açıkladı.

1 terörist daha sınır dışı edildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Fransız uyruklu DEAŞ'lı teröristin ülkesine sınırdışı edildiğini açıkladı.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:55 Kaynak: İHA
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