1 terörist daha sınır dışı edildi - Son Dakika

1 terörist daha sınır dışı edildi
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı Fransız uyruklu DEAŞ'lı teröristin ülkesine sınırdışı edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:55 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı Fransız uyruklu DEAŞ'lı teröristin ülkesine sınırdışı edildiğini açıkladı.
(İHA)
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