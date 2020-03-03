1 terörist daha sınır dışı edildi - Son Dakika

1 terörist daha sınır dışı edildi
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:45 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Fransa uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir."
(İHA)
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