1 terörist daha sınır dışı edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1 terörist daha sınır dışı edildi - Son Dakika

1 terörist daha sınır dışı edildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

1 terörist daha sınır dışı edildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:05 Kaynak: İHA
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