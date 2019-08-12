1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 05:25 Kaynak: İHA
(İHA)
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