Son Dakika Haberleri: 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
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1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 05:25 Kaynak: İHA
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