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1 TL hastanelik etti

23 dakika önce

Bursa'nın İnegöl İlçesinde yuttuğu madeni para boğazında kalan 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

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Bursa'nın İnegöl İlçesinde yuttuğu madeni para boğazında kalan 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre göre, 3 yaşındaki Yunus Emre K, evde oyun oynadığı sırada yerde bulduğu parayı ağzına attı. Bozuk para boğazına kaçtı. Aniden fenalaşan çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada çekilen röntgende küçük çocuğun boğazına metal para kaçtığı anlaşıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük Yunus, boğazında kalan paranın çıkarılması için Bursa'ya sevk edildi. Bursa Şehir hastanesinde yapılan müdahale sonucu paranın çıkarıldığı öğrenildi. - BURSA
İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
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