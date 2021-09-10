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1 TL ile 250 kilometre giden elektrikli araç yaptılar, TEKNOFEST'te 2 ödül birden aldılar - Son Dakika

1 TL ile 250 kilometre giden elektrikli araç yaptılar, TEKNOFEST'te 2 ödül birden aldılar

10.09.2021 13:23

1 TL ile 250 kilometre giden elektrikli araç yaptılar, TEKNOFEST'te 2 ödül birden aldılar Samsun Üniversitesi öğrencileri tarafından 45 günlük çalışmayla yapılan elektrikli araç, TEKNOFEST'ten 2 ödülle döndü.

1 TL ile 250 kilometre giden elektrikli araç yaptılar, TEKNOFEST'te 2 ödül birden aldılar

SAMSUN - Samsun Üniversitesi öğrencileri tarafından 45 günlük çalışmayla yapılan elektrikli araç, TEKNOFEST'ten 2 ödülle döndü. 1 TL ile 250 kilometre yol giden araç verimlilikte yarışmanın 2.'si olurken, Kurul Özel Ödülü'ne de layık görüldü. SAMÜ, yarışa katılan köklü üniversiteleri arkasından baktırdı.

TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda yer alan araç zorlu bir geliştirme sürecinden geçti. Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Soylu koordinatörlüğünde üniversitenin elektrik elektronik, yazılım ve makine mühendisliği öğrencilerinden oluşan SAMÜELAR takımı hazırlıklara yaklaşık 4 ay süren AR-GE toplantılarıyla başladı. Yüzde yüz yerli hedefiyle çıkılan yolda hedefler ve ihtiyaçlar sıralandı. Yapım için gerekli usul ve metotlar kararlaştırıldı. Toplantılarda konuşulanlar yaklaşık 45 günlük bir yapım sürecini beraberinde getirdi. Projenin hayata geçmesi öğrenci ve öğretmenlerin fedakarlığıyla mümkün oldu. Günde 20 saate yakın çalışmayla geçen yapım süreci yarış öncesi pist alanında dahi devam etti. Aracın rüzgardan etkilenmemesi için su damlasında esinlenerek özel bir tasarım uygulandı. Motoru, motor sürücüsü, batarya kutusu, batarya yönetim sistemi, araç kontrol sistemi ve yerleşik şarj birimi yerli olarak geliştirilen araç, maksimum 70 kilometre bir hızla limitledi. Sıkıntısız geçen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda pistte 60 tur atan araç Kurul Özel Ödülü ve verimlilikte 2.'lik ödülü kazandı. Samsun Üniversitesi öğrencileri yarışlarda elde ettikleri çifte başarı ile köklü üniversiteleri solladı. 1 TL ile 250 kilometre yol gittiği öğrenilen araç henüz ikinci bir şarja da ihtiyaç duymadı. Yarışma sonrası hala ilk şarjıyla üniversite yollarında kullanılmaya devam ettiği öğrenildi.

"Gerçekten öğrenci arkadaşlarımızın emekleri çok fazladır"

Araç hakkında bilgi veren Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Soylu, "Biz bu aracı yaklaşık 45 günlük bir süreçte hazırlayabildik. Öncesinde 'online' toplantılarda planlamalarımızı yaptık. Daha sonrasında öğrenci arkadaşlarımız finallerinden sonra Samsun'a geldiler. Birçoğu il dışından katılım gerçekleştiriyor. Bu aracı tasarlarken şu motto ile yola çıkmıştık: 'Biz bu aracı yüzde yüz yerli yapmalıyız.' Çünkü rakiplerimiz de yerliliğe önem veriyor. Bizim aracımızın motoru, motor sürücüsü, batarya kutusu, batarya yönetim sistemi, araç kontrol sistemi ve yerleşik şarj birimi yerlidir. Bu TÜBİTAK'ın istediği temel kriterlerdendi. Bu kriterleri 45 günlük kısa bir sürede gerçekleştirebildik. Gerçekten öğrenci arkadaşlarımızın emekleri çok fazladır. 45 gün diyorum ama bu 45 günde neredeyse 18-20 saat mesai ile çalıştık. Gecemiz, gündüzümüz birbirine girdi. Yarışmaya yerlilik için gitmiştik ama yerlilik ödülünü alamadık. Komite bize Kurul Özel Ödülü'ne layık gördü. Çünkü rakiplerimiz yıllardır bu yarışmaya katılıyor. Bizim daha ikinci senemiz. İkinci senemizde komite bu ödülü bize layık gördü. Hiç kimsenin beklemediği, bizim de yarışmaya çıkana kadar fark etmediğimiz bir olay da gerçekleşti. Yarışmanın da ikincisi olduk. Yarışmamız 'verimlilik' üzerine bir yarışmaydı ve yarışmadaki 'en verimli ikinci araç' bizim aracımız oldu. Bu konuda çok mutluyuz. Rakiplerimiz öyle basit üniversiteler değil. Hepsi köklü üniversiteler. Yıllardır bu yarışmalara katılıyorlar. 15 -20 yıllık ekipler. Onların arasında bu mücadeleye dahil olmak gerçekten bizleri çok sevindirdi. İleriki yıllarda biz artık bu yarışmanın başlarına oynayan bir ekip olacağız diye düşünüyoruz. Aracımız maksimum 70 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. 1 TL ile 250 kilometre kadar yol kat etme başarısına sahiptir. Hatta biz şarj etmedik, yarışmadan geldik ve buradaki çekimler bile mevcut şarj ile oldu. Araca bakınca normal arabaya benzemiyor. Çünkü amaç verimliliktir. Verimlilik olunca aracın ön tarafını mümkün olduğunca kısmaya çalıştık. Kısınca ortaya böyle şirin bir görüntü çıktı. Araç aerodinamik olması açısından diğer araçlara göre biraz farklı gözüküyor. Bu amacımız aracı yerli ve verimli yapmak üzerineydi" dedi.

"Ödülümüzü Cumhurbaşkanımızın elinden alacağız"

Takım kaptanı olan, aynı zamanda Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Muhammet Çakıcı, "Aracımızı gece-gündüz çalışarak tamamladık. Hocamızın rehberliğinde çok zevkli çok tempolu yoğun bir süreçten geçtik. Çok fedakarlıklar yaptık. Bunun sonucunda TÜBİTAK yarışlarından 2 kupa ile döndük. Ödülümüzü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinde alacağız. Aracımız tamamen yerli tasarımdır. Donanımı ve yazılımları yerlidir" diye konuştu.

"Günde 4-5 saat uyuyarak, gerektiği gün 20 saat çalışarak uzunca bir süreç geçirdik"

SAMÜELAR takımı üyesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Bilgehan Kasım, "Şu anda çok mutluyuz. 2 tane ödül aldık. Hem verimlilik 2.'liği ödülü hem de Kurul Özel Ödülü aldık. Bu ödülü hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü biz bunun için yaklaşık 2 ay boyunca gecemizi gündüzümüze kattık. Günde 4-5 saat uyuyarak gerektiği gün 20 saat çalışarak uzunca bir süreç geçirdik. Ben bu aracın elektronik biriminde yer aldım. Batarya yönetim sistemi, motor sürücü ve yerleşik şarj birimleri... Bahsettiğim bu alt bölümlerin hepsini yerli şekilde geliştirdik. AR-GE'lerini tamamladık. Ayrıca aracımız verimlilik ödülüne de layık görüldüğünden ötürü, yaklaşık 1 TL bir harcamayla 250 kilometre yol yapabiliyor" şeklinde konuştu.

Makine Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Arda Ertekin, "Burada çokça arkadaşlarımızın ve hocalarımızdan duyduğunuz üzere bu bantlarla ilgili neden aracın tasarımının bu yönde olduğuyla ilgili çok fazla soru almaktayız. Aracımızda aerodinamik sağlanması için son güne kadar, yarışmaya çıkarken pistte dahi olabildiğince rüzgar alabileceği yerleri kapatmaya çalıştık ki arkada paraşüt etkisi olarak bizi yerliliğimize bizim verimliliğimize zararı olmasın diye. O yüzden kesinlikle hiçbir yerden rüzgar almayacak şekilde yaptık arabamızı. Her yerini kapatmaya çalıştık. Böylelikle verimlilikte ikinci olduk" ifadelerini kullandı.

Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Abdullah Ateş, "Bu araba çalışmasında batarya yönetim sisteminde görevliyim. Okula yeni başladık. Zaten birinci sınıf online olarak gerçekleşti. Online olmasına rağmen gerçekten hummalı bir çalışma yaptık" açıklamasını yaptı.

"Sponsora ihtiyacımız var"

Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Tarık Cemilbaşak, "Ben aracımızın motor kısmında görev aldım. Üretim aşamasına başlamadan önce bir AR-GE çalışması yaşandı. AR-GE toplantılarında motorun tipini, sarım şemalarını belirledik. Motor için malzeme arayışında bayağı bir sıkıntı yaşadık. O yüzden de üretim çalışmalarımız biraz uzun sürdü. Şu anda zaten aracımıza bir sponsor arayışındayız. Sponsora ihtiyacımız var bizim bu konuda. Çoğu malzeme tedarikinde bayağı bir sıkıntı yaşadık. Ama bütün sıkıntılara rağmen aracımızın motor üretimini gerçekleştirdik. Motor aşısında hiçbir sıkıntı yok. Tamamen yüzde yüz terli üretim yaptık" bilgisini verdi.

Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Metehan Kaptan ise şunları söyledi:

"Makine koordinatörü olarak aracımızda görev aldım. Aracımız ağırlıktan kaçmak için karbon fiber kompozit malzemeden yapıldı. Bunun da gerek yapısı araştırılarak, epoksisiydi reçinesiydi hepsi gerekli miktarda kullanıldı. Reçine sertleştirdi. Aracımız yapı olarak güzel görünmesi için AR-GE çalışmalarında üzerinde çok düşünüldü çizimleri yapıldı. Dikkatli bakıldığında su damlası yapısına benziyor. Bu da rüzgar almasını bayağı etkiliyor. Yani rüzgardan etkilenmiyor."

Mühendis adayı öğrenciler, bu süreçte kendilerine destek veren Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın ve danışman hocaları Tuncay Soylu'ya teşekkür ettiler.

TEKNOFEST 2022 Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılmayı planlayan öğrenciler, sponsor desteğine ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.

1 TL ile 250 kilometre giden elektrikli araç yaptılar, TEKNOFEST'te 2 ödül birden aldılar
1 TL ile 250 kilometre giden elektrikli araç yaptılar, TEKNOFEST'te 2 ödül birden aldılar
1 TL ile 250 kilometre giden elektrikli araç yaptılar, TEKNOFEST'te 2 ödül birden aldılar
1 TL ile 250 kilometre giden elektrikli araç yaptılar, TEKNOFEST'te 2 ödül birden aldılar

Araştırma Geliştirme, Türk Lirası, Tragger, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1 TL ile 250 kilometre giden elektrikli araç yaptılar, TEKNOFEST'te 2 ödül birden aldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 TL ile 250 kilometre giden elektrikli araç yaptılar, TEKNOFEST'te 2 ödül birden aldılar - Son Dakika
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