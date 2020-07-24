1 ton 100 kilogramlık "Paşa" 27 bin liradan satıldı - Son Dakika

1 ton 100 kilogramlık "Paşa" 27 bin liradan satıldı

Kahramanmaraş'ta 1 ton 100 kilogramlık "Paşa" isimli kurbanlık dana 27 bin liradan alıcı buldu.

Kahramanmaraş'ta 1 ton 100 kilogramlık "Paşa" isimli kurbanlık dana 27 bin liradan alıcı buldu. Yaklaşan Kurban Bayramı ile kentteki hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Onikişubat ilçesinde besicilik yapan Ali Uyduran, canlı hayvan borsasında 1 ton 100 kilogramlık "Paşa" isimli danayı, sıkı bir pazarlıkla 27 bin liradan sattı. Pazarlıkta ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Pazarlık sırasında renkli görüntüler oluştu. Tokalaşarak yapılan pazarlıklar, bu yıl değnek aracılığıyla gerçekleştirildi. Besici Uyduran, AA muhabirine, "Paşa"yı özenle beslediğini ve 1,5 yıldır bakımlarını yaptığını söyledi. Kahramanmaraş'ta hiçbir çiftlikte "Paşa"nın büyüklüğünde bir hayvan bulunmadığını ifade eden Uyduran, "Bana göre uygun gitti. Kasap fiyatına gitti diyebilirim. Satın alan arkadaşların Allah hayrını, kurbanını kabul etsin." dedi.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 02:53

Kaynak: AA

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