1 ton 271 kilogram eroine ilişkin 6'sı tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Erzincan'da, 2018 tarihinde Van'dan İstanbul'a giden tırda 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin 6'sı tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı.



Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulkahar Eraslan, Fehmi Bilekçi, Adem Bilekçi, Burhan Bilekçi, Cenap Bilekçi ve Cumali Bilekçi, tutuksuz sanık R.Y, sanıkların avukatları ve yakınları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık S.Y. ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.



Sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında Erzincan Adliyesine getirildi. Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi. Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.



İddianamede, sanıklar hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından hapis cezası isteniyor. - ERZİNCAN