1 ton 271 kilogram eroine ilişkin 8 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

1 ton 271 kilogram eroine ilişkin 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

Erzincan'da, Van'dan İstanbul'a giden tırda 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin 5'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan'da, Van'dan İstanbul'a giden tırda 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin 5'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Fehmi Bilekçi, Adem Bilekçi, Burhan Bilekçi, Cenap Bilekçi ve Cumali Bilekçi ile tutuksuz yargılanan işadamı A.E. ve R.Y. ile sanık avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık S.Y. ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izleyicilerin alınmadığı duruşmada, sanıklar maske ve eldivenli şekilde salona alındı. Duruşmada, mahkeme heyeti başkanı ve üyeleri ile polis ve jandarma görevlileri de maske taktı.

Mahkeme heyeti önceki celse avukatları ile görüşemedikleri gerekçesiyle savunma yapmayan bazı sanıklara bu duruşmada suçlamaları hatırlatarak savunma yapmalarını istedi.

Sanıklardan Adem Bilekçi, 2015 yılında sakatat ürünleri satışı ile ilgili Van'da işyeri açtığını belirterek "Ben kasaplıktan anlamıyorum. Akrabam olan Cumali kasapcılıktan anladığı için kendisine benimle çalmasını teklif ettim. Cumali teklifimi kabul ederek benimle çalışmaya başladı. İşyerindeki tüm alımları kendisi yapardı. Ben sadece ayda 1-2 defa işyerine uğrardım. İşyerindeki tüm yetki ondaydı. Benim yaşanan olaylarla ilgili herhangi bir bilgim yoktur." dedi.

Sanık Cumali Bilekçi de savunmasında daha önce bir lokantada garson olarak çalıştığını ve akrabası olan Adem Bilekçi'nin kendisine sakatat işi yapmak için iş teklifinde bulunduğunu söyledi.

Toplanan sakatatları işyerinde biriktirdikten sonra bunları İstanbul'a gönderdiklerini ifade eden Cumali Bilekçi, "Olay günü biriken sakatatları kamyona yüklediğimiz sırada polisler geldi ve belgelerimizi istediler. Polisler daha sonra araç içerisinde yaptıkları aramanın ardından herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediler. Araç içerisindeki ürünler İstanbul'da Fehmi Bilekçi'ye gidiyordu. Ben daha önce savcılıkta ifademi vermiştim. Söz konusu uyuşturucu ile ilgili bir bilgim yoktur. Tahliye ve beratımı talep ediyorum."

Diğer sanıkların savunmasını da alan mahkeme heyeti ardından cumhuriyet savcısına mütalaasını sordu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatlarının da savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan Cenap Bilekçi'nin tahliyesine, diğer sanıkların ise mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede, sanıklar hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından 30 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul, Erzincan, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 18:04 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1 ton 271 kilogram eroine ilişkin 8 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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