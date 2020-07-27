1 ton 330 kilo ağırlığındaki boğa 32 bin liraya satılıyor - Son Dakika

1 ton 330 kilo ağırlığındaki boğa 32 bin liraya satılıyor

1 ton 330 kilo ağırlığındaki boğa 32 bin liraya satılıyorKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 1 ton 330 kilo ağırlığındaki boğa 32 bin TL'den satışa çıkarıldı.

1 ton 330 kilo ağırlığındaki boğa 32 bin liraya satılıyor

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 1 ton 330 kilo ağırlığındaki boğa 32 bin TL'den satışa çıkarıldı. Simental cinsi boğa, heybetiyle ilgi çekti.

Darıca'daki kurban pazarında satışa çıkan boğa, ağırlığı ve heybetiyle dikkatleri üzerine çekti. Ardahan'ın Göle ilçesinden getirilen simental cinsi 1 ton 330 kilo ağırlığındaki boğa 32 bin TL'den satışa çıktı. 'Paşa' isimli boğa pazarın en ağır kurbanlık hayvanlarından oldu.

Boğanın sahibi Ersin Polat, 'Paşa' isimli boğanın 3 yaşında olduğunu belirterek, Ardahan'ın Göle ilçesinde beslemiş olduğumuz Paşa'mızı satmak için bu sene Darıca kurban pazarına getirdik. Paşa'nın ağırlığı 1 ton 330 kilo, fiyatı ise 32 bin TL. Tüm vatandaşların ilgisini ve sempatisini kazanmış olan Paşa'yı almak isteyen, bakmak isteyen müşterilerimizi bekliyoruz dedi.

1 ton 330 kilo ağırlığındaki boğa 32 bin liraya satılıyor

Ardahan, Darıca, Göle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 04:18

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1 ton 330 kilo ağırlığındaki boğa 32 bin liraya satılıyor - Son Dakika
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