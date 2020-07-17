1 ton 50 kilogramlık "Paşa" 28 bin liradan alıcısını bekliyor - Son Dakika

Paşa'yı bebek gibi büyüttüğünü anlatan Vural, "Paşa, arpa, mısır küspesi, yarma, buğday, bunları yiyor. Masrafı oldukça fazla." dedi.

Vural, gazetecilere, büyük bir emekle bakıp büyüttüğü hayvanını 28 bin liradan satışa çıkardığını söyledi.

Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulan 1 ton 50 kilogramlık "Paşa" isimli dana, 28 bin liradan alıcısını bekliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu