1 ton esrarla yakalanan tır sürücüsü tutuklandı
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Batman'da, 1 ton uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.
Batman Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:05 Kaynak: İHA
'da, 1 ton uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı. Batman'da dün bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK
'nın finans kaynaklarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda kent girişinde durdurdukları 71 EV 671 plakalı tırda narkotik köpek Maya ile yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmişti. 1 ton uyuşturucu esrar maddesinin ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan tır sürücüsü A.Y.'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen sürücü A.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
(Osman Arslan/İHA)
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