1 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

1 ton kaçak tütün ele geçirildi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 ton tütün ve satışa hazır sarılmış sigara ele geçirildi.

Kaçak tütün ve sigaralara el konuldu.

İş yeri sahipleri, işlem yapılmak üzere Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Tekirdağ, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:31 Kaynak: AA
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