Son Dakika Haberleri: 1 Ton Sarımsak Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı

1 Ton Sarımsak Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, halden 1 ton sarımsak çalan Fevzi Şimşek (22) ve Mehmet Kublay (21) polis tarafından yakalandı.

1 Ton Sarımsak Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, halden 1 ton sarımsak çalan Fevzi Şimşek (22) ve Mehmet Kublay (21) polis tarafından yakalandı. Çaldıkları sarımsakları pazarcı Mahide S.'ye 900 TL'ye sattıkları belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 23 Şubat Cumartesi günü,  Aydın Büyükşehir Belediyesi Acarlar Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde gerçeklaşti. Halin demir parmaklıklarını kırarak içeri giren şüpheliler 1 toh sarımsak çaldı. Hal komisyoncuları sabah geldiklerinde durumu fark ederek, polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, sarımsakları kamyonete yükleyerek götüren şüphelilerin Fevzi Şimşek ve Mehmet Kublay olduğunu tespit etti. İki şüpheli, dün polis ekiplerinin belirledikleri adreste gizlendikleri evde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, at arabası satın almak için sarımsakları çaldıklarını ve pazarcı Mahide S.'ye 900 TL'ye sattıklarını söyledi.

Bunun üzerine polis, Mahide S.'nin Acar Mahallesi'ndeki deposuna baskın yaptı. Mahide S. gözaltına alınırken, çalınan sarımsaklar da ele geçirilip, tutanakla sahibine teslim edildi. İfadesi alınan Mahide S., hakkında da 'hırsızlık malını bilerek satın almak' suçundan işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

Polisteki, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler Fevzi Şimşek ve Mehmet Kublay, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:56 Kaynak: DHA

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