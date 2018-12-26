Son Dakika Haberleri: 1 trilyon dolarlık yatırıma davet var

1 trilyon dolarlık yatırıma davet var

58 dakika önce

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, ülkesinin 10 yıl içinde 1 trilyon dolarlık altyapı projesi yapacağını belirterek Türk firmalarını davet etti.

1 trilyon dolarlık yatırıma davet var, System.String[]
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, ülkesinin 10 yıl içinde 1 trilyon dolarlık altyapı projesi yapacağını belirterek Türk firmalarını davet etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:03 

Ankara, Hindistan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhafız'da, Sevişme Sahneleriyle Olay Olan Ayça Ayşin Turan, Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi

Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı Türk Askerinin Sınır Ötesindeki Görev Süresini Uzatan Tezkere, Meclis'te Kabul Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 07:01:45. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1 trilyon dolarlık yatırıma davet var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]