1 trilyon dolarlık yatırıma davet var
58 dakika önce
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, ülkesinin 10 yıl içinde 1 trilyon dolarlık altyapı projesi yapacağını belirterek Türk firmalarını davet etti.
Hindistan
'ın Ankara
Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, ülkesinin 10 yıl içinde 1 trilyon dolarlık altyapı projesi yapacağını belirterek Türk firmalarını davet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:03
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