Son Dakika Haberleri: 1. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi
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1. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi

13 dakika önce

Irak'ın Erbil kentinde, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TISİAD) ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İhracat ve İthalatçılar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen "1.Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi" gerçekleştirildi.

1. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi, System.String[]
Irak'ın Erbil kentinde, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TISİAD) ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İhracat ve İthalatçılar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen "1.Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi" gerçekleştirildi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Katırcıgil, Erbil'de Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TISİAD) ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İhracat ve İthalatçılar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen 1. Türkiye Irak ( IKBY ) Ticaret ve Yatırım Zirvesi'ne Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adına katıldı.

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan ve Genel Sekreter Yardımcısı Tolga Gökşen'in de katıldığı, iki ülkedeki iş adamlarını buluşturduğu ve verimli çalışmalara sahne olan 1. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi'ne Türkiye'nin farklı bölgelerinden 70 iş adamı katıldı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Katırcıgil, toplantıda Kayseri OSB çalışmaları/ projeleri hakkında bir sunum da yaptı. Katılımcılar tarafından Kayseri OSB'nin çalışmaları takdirle karşılandı.

Katırcıgil, ayrıca Erbil'deki T.C. Erbil Başkonsolosluğu, Ticaret Ataşeliği ve Irak Türkmen Cephesi'ne ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde Kayseri OSB'nin çalışmaları hakkında bilgiler sunuldu.

1. Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi ve ziyaretler esnasında, iki ülke arasında yatırım ve ticari imkanların geliştirilmesi, işadamlarından oluşan karşılıklı alım heyetlerinin oluşturulması gibi konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:39 Kaynak: İHA
yatırım, ticaret, türkiye, ırak, Ekonomi
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